صيدلية “خيرية” توفر الدواء مجانا للمعوزين بوهران

هي مبادرة خيرية اطلقها متطوعون بانشاء صيدلية توفر الدواء المجاني للمصابين بالامراض المزمنة ممن لا يحوزون على بطاقة الشفاء الى جانب اعانة المعوزين في تكاليف التحاليل والاشعة الباهظة الثمن.

السيدة صليحة تبنت هذه الفكرة الإنسانية بعد ملازمتها لوالدتها التي انهكها المرض لفترة طويلة قبل وفاتها احست خلالها بحجم معاناة المرضى امام غلاء الادوية وقلة الامكانيات.

تقوم والفريق العامل معها بجمع احتياجات المرضى المعوزين لادوية لا يملكون القدرة على شرائها من خلال تبرعات محسنين وفاعلي خير الى جانب صيدليات توفر لها بعض الادوية مجانا.

مبادرة تستحق التنويه لسيدة اجتهدت لتكون وسيطا خيريا بين متبرغين ومرصى معوزين جسدت بها روح التازر والتضامن رغبة في التغيير باعانة فئة هشة من المجتمع.