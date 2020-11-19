صيدلي متهم بسرقة 1000كمامة للمتاجرة بها 

قيد مسير صيدلية يدعى “ب. ط” شكوى أمام مصالح الأمن بالمحمدية، خلال شهر أفريل المنصرم، ضد عامل عنده بالصيدلية الكائن مقرها بحي “لافيجري” بالعاصمة، يتهمه فيها بخيانته.

وجاءت الشكوى بعد استيلاء العامل الصيدلي، على 1000 كمامة من مختلف الأنواع، بغرض إعادة بيعها.

ولعل الغريب في أمر المتهم حسب شكوى الضحية، أنه كان يستغل أوقات العمل ليقوم ببيع ” الكمامات” التي كان يخفيها في سيارته.

وتم اخطار الصيدلي من قبل أحد زبائنه أن العامل بصيدليته عرض عليه كمامات للبيع مقابل مبلغ 4000 دج.

وقام هذا الأخير بتفقد فيديوهات الكاميرا المنصوبة بالصيدلية، ليضبط حركات مشبوهة صدرت من العامل، الذي كان يغادر محل الصيدلية خلال أوقات العمل.

وبلغ الضحية عن هذه الأفعال، إثر شكوى رسمية أمام مصالح الأمن، معززا شكواه بالقرص المضغوط لكاميرا المراقبة الخاصة بمحله.

وقال الضحية في شكواه أن العامل انتهز الفرصة ليقوم بإخراج جزء من الكمامات قدر عددها ب1000 كمامة، للمتاجرة بها خارج المحل بأسعار متفاوتة.

وبعدما تعذر على القاضي الاطلاع على تسجيل الفيديو تم تأجيل القضية إلى 10 ديسمبر المقبل.