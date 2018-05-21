أطاحت مكالمة هاتفيّة لصيدلي تلقّاها طبيب مختص في الأمراض العقلية و النفسية بالعاصمة، بعصابة تمتهن تزوير الوصفات الطبيّة.

لجلب المؤثرات العقلية قصد المتاجرة بها في العاصمة.

وتضمّ العصابة حسب معلومات تحوزها “النهار أولاين” على ثلاثة 3 أشخاص مشتبه فيهم تمّ توقيفهم بتهم التزوير واستعمال المزوّر في وصفة طبيّة للحصول على مؤثرات عقلية.

الإطاحة تمّت من خلال إخطار الصيدلي للطبيب عن تقدم شخص إلى الصيدلية بحوزته وصفة طبيّة مشبوهة بها ختم خاص به.

لغرض الحصول على أدوية متمثلة في مؤثرات عقلية.

وعليه تم تبليغ مصالح أمن بئر مراد رايس، حيث تم تحديد موعد للمشتبه فيه لإعطاءه ما طلب من مهلوسات، ليتم توقيفه في حالة تلبّس.

وبعد إخضاع المعني لتفتيش ملابسه عثر بداخل سترته على الوصفة الطبية محل الشبهة، ليتم مصادرتها وتحويل المشتبه فيه إلى مقر الشرطة للتحقيق معه.

وصرّح الموقوف أنه استلم الوصفة من عند صديقه الذي قام بملئها وتدوين هويته عليها، واتفقا على اقتسام المؤثرات العقلية بعد أنّ يقوم هو باقتنائها من الصيدلية.

بتحديد هوية المشتبه فيه الثاني الذي تبين انه مسبوق قضائيا، تم استدراجه وتوقيفه، وبعد مواجهته بما نسب إليه من أفعال.

أقرّ بأن الوصفة الطبية المسترجعة من عند صديقه، هو من أحضرها فارغة واتفق معه على تقاسم الأدوية المدونة على الوصفة.

مؤكّدا في السيّاق ذاته انه إشتراها بمبلغ 2000دينار من عند مشتبه فيه آخر يعد من معارفه والذي تم توقيفه هو الآخر لاحقا.

ويرتقب تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا للنظر في ملفّاتهم.