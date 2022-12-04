صيد بحري.. إخراج ما تبقى من الصندل العائم بميناء الجميلة بالعاصمة

قام وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي، بمعاينة عملية إخراج ما تبقى من الصندل العائم بميناء الصيد البحري الجميلة ولاية الجزائر. والذي كان مهملا لعدة سنوات. حيث كان يستغل 50 مترا من الرصيف.

وحسب بيان للوزارة، فقد أوضح المصدر، أن عملية إخراج الصندل العائم تمت تحت إشراف قطاع الصيد البحري بالتنسيق مع كل المصالح المختصة. والتي تدخل ضمن العملية الوطنية لرفع حطام السفن المهملة على مستوى كل الموانئ الصيد البحري. وهي العملية التي نالت رضا الصيادين. بالإضافة كذلك إلى أن الرصيف المسترجع سيخلق أماكن لرسو سفن الصيد البحري. ما سوف يساهم في رفع الإنتاج السمكي.

كما قام الوزير خلال هذه الزيارة بالإستماع إلى انشغالات المهنيين بالميناء. حيث تم بالمناسبة إستعراض محاور إستراتيجية قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية الذي يعمل جاهدا على تحسين ظروفهم المهنية و المعيشية. على مستوى موانئ الصيد البحري. مع الأخذ بعين الاعتبار فترات تذبذب وتيرة النشاط بالنظر الى الظروف الطبيعية و كذا لمرحلة الراحة البيولوجية”.

كما أضاف البيان، أنه تم إبراز حلول ميدانية كتنظيم المهنة بإنشاء تعاونيات واتحاديات للصيادين والاعتناء بالصيادين بمختلف مهنهم. على مستوى موانئ الصيد البحري من كل النواحي. بالإضافة كذلك إلى وضع نظام خاص يضمن الحماية الإجتماعية للصيادين.

كما لاقت الزيارة إستحسانا كبيرا من طرف المهنيين الذين أكدوا ترحيبهم لمثل هذه المبادرات. وكذا الأهمية البالغة الذي أعطيت لهم من أجل تحسين ظروفهم الإجتماعية وعملهم بالميناء. مشيرين إلى الأهمية البالغة التي توليها لهم الوزارة. من أجل تحسين ظروف معيشتهم وعملهم مع السهر على الرفع و تطوير الإنتاج الصيدي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور