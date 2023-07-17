صيد بحري.. إطلاق باقة من المنصات الرقمية لتحسين ظروف عمل المهنيين

أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، عن إطلاق باقة من المنصات الرقمية لتحسين ظروف عمل المهنيين والمتعالمين الاقتصاديين.

وحسب بيان للوزارة، تم كذلك، افتتاح ورشة تقنية في اطار التعاون مع منظمة ” الفاو” لمرافقة إنشاء و تسيير التعاونيات.

وأشرف الوزير اليوم الأثنين خلال زيارته الى ولاية وهران، على اطلاق باقة من المنصات الرقمية الخاصة بالغرفة الجزائرية للصيد البحري والمنتجات الصيدي.

وتتعلق بالموقع الرسمي للغرفة عبر شبكة الانترنت، والذي يتضمن مجموعة من الخدمات الرقمية لصالح المهنيين و المستثمرين. على غرار خدمة التواصل عن بعد لتبادل البيانات والمعلومات. وجمع اقتراحات المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع في مجالات الصيد البحري و تربية المائيات.

كما يتضمن الموقع خدمة خاصة بالبطاقة المهنية الرقمية الجديدة للمهنيين و المتعالمين المنخرطين في الغرفة. حيث ستوفر لهم العديد من المزايا لتحسين الظروف الاجتماعية و المهنية للمنخرطين.

بالإضافة إلى توفر الموقع على خدمة رقمية خاصة بإنشاء متابعة التعاونيات في مجال الصيد البحري و تربية المائيات.

كما أشرف الوزير على اطلاق موقع خاص بالصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات للترويج للحدث وتسهيل عمليات حجز الاجنحة عن بعد.

وبالمناسبة سيتم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات و مركز المؤتمرات محمد بن حمد، حسب ذات المصدر.

وفي اطار برنامج التعاون التقني ما بين وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية ومنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة ” الفاو”، أشرف الوزير على اطلاق ورشة تقنية خاصة بتقديم الدعم. والمرافقة التقنية لإنشاء و إدارة التعاونيات في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.

وأشار البيان، إلى أن الزيارة الميدانية التي قام بها الوزير لميناء الصيد البحري بوهران. كانت فرصة للوقوف على واقع القطاع بالولاية من خلال تنظيم معرض لمتعالمين اقتصاديين في ميدان الصيد البحري تربية المائيات و الصناعات التحويلية. بالإضافة الى الاستماع الى انشغالات واقتراحات المهنيين.