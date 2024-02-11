صيد بحري.. إطلاق تطبيق للقاموس الوظيفي على الأندرويد

أشرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، رفقة رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، بوهران على إطلاق تطبيق خاص بالقاموس الوظيفي لمصطلحات الصيد البحري وتربية المائيات بالهواتف النقالة.

وتم نشر القاموس الوظيفي لمصطلحات الصيد البحري وتربية المائيات في إطار شراكة بين وزارة الصيد البحري. والمنتجات الصيدية والمجلس الأعلى للغة العربية.

وقال وزير الصيد البحري “أن هذا القاموس يشكل مرجعا للباحثين والطلبة”، مضيفا أنه “إضافة نوعية على المستوى الوطني. وحتى العربي إذ يعتبر أول قاموس مختص في مجال الصيد البحري وتربية المائيات على المستوى العربي”.

وذكر الوزير أن هذا القاموس “دليل على أن اللغة العربية قادرة على استيعاب المعاني و المصطلحات التقنية”.

ومن جهته أبرز رئيس المجلس الأعلى للغة العربية أنه تم اعتماد منهجية علمية دقيقة لجعل المصطلحات الخاصة. بهذا المجال في متناول الجميع.

وقد تم إعداد هذا القاموس في إطار الشراكة بين وزارة الصيد البحري التي تكفلت بالجانب العلمي والمجلس الأعلى للغة العربية الذي تكفل بالتدقيق اللغوي.

يشار أن القاموس يحتوي على مصطلحات إدارية وتقنية خاصة بالصيد البحري وتربية المائيات إضافة إلى رسوم لسفن الصيد المستعملة في الجزائر ومصطلحات مستعملة في اللهجة الجزائرية القديمة من أصول أجنبية ورسومات تمثيلية للأسماك وتسميات مختلف أجزائها.

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