صيد بحري: تحفيزات مالية وجبائية لمربي ومنتجي سمك “البلطي”

ترأس الأمين العام لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بمقر الوزارة، إجتماعا تنسيقا. خصص لضبط خطة عمل سنة 2024.

وحسب بيان للوزارة، فقد ذكّر الأمين العام بالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. المرتبطة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات. داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل تجسيد ما تبقى خلال العام القادم. وكذا الحرص على تطبيق تعليمات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، التي تصب في ذات المسعى.

كما دعا إلى تسريع وتيرة العمل من أجل تطوير القطاع وفق الإستراتيجية المسطرة، والمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة والإقتصاد الوطني. من خلال الحرص على ضرورة إنطلاق المشاريع في آجالها المحددة، ومرافقة الأنشطة التي من شأنها إدخال العملة الصعبة إلى الخزينة العمومية”.

من جانب آخر، أشار المسؤول إلى ضرورة تجند كل مصالح الوزارة، للبدء في متابعة التجسيد الميداني لما تضمنه قانون المالية 2024. خاصة ما تعلق بالتحفيزات المالية والجبائية المرصودة لمربي ومنتجي سمك “البلطي” في المياه العذبة وأحواض السقي الفلاحية. وأيضا استيراد محركات السفن الأقل من 5 سنوات.

كما أكد الحرص على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، والتكفل الكامل والأمثل بانشغالات المهنيين. خاصة ما تعلق بمتابعة تنفيذ مخرجات الإجتماع المنعقد مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في نوفمبر الفارط. الذي خصص لمعالجة مسألة إحتساب التأمين الإجتماعي والتقاعد وكذا قضية الغرامات الخاصة بعملية تأمين مهنيي الصيد البحري.