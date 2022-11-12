صيد بحري: تخصيص أكثر من 6 مليار دج لرخص الالتزام في مشروع قانون المالية لسنة 2023

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي عن تخصيص ازيد من 6 مليار دج لرخص الالتزام و ازيد من 83.4 مليار دج لاعتمادات الدفع. وذلك في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وفي جلسة إستماع أمام لجنة المالية والميزانية بالبرلمان في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023. برئاسة رئيس اللجنة لخضر سالمي بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

وأوضح صلواتشي أنه من مجموع رخص الالتزام المقدر بـ 6.67 مليار دج تم تخصيص 510 مليون دج لبرنامج الصيد البحري و 253 مليون دج لتربية المائيات و 2.47 مليار دج لمراقبة أنشطة و نوعية منتجات الصيد البحري و تربية المائيات وكذا 3.44 مليار دج للإدارة العامة.

اما التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقات من مجموع رخص الالتزام المقدرة ب 6.67 مليار دج, فخصص لنفقات المستخدمين 1.66 مليار دج و ازيد من 3 مليار دج لنفقات الاستثمار و 265.5 مليون دج لنفقات تسيير المصالح و 1.8 مليار دج لنفقات التحويلات.

وكشف الوزير عن إدراج تدابير ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 منها إدراج تعديل في المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لغرض إعفاء تعاونية الصيد البحري و تربية المائيات من الضريبة على أرباح الشركات.

وبخصوص مؤشرات قطاع الصيد, لفت الوزير إلى تعزيز أسطول الصيد البحري بـ 161 سفينة (من 5.862 سفينة سنة 2020 إلى 6.023 سفينة) فضلا عن زيادة إنتاج تربية المرئيات بـ 3.212 طن (من 4.788 طن الى 8.000 طن).

كما تم زيادة إنتاج الصيد البحري بنسبة 48,16 بالمائة, و يفسر هذا الاحصاء بحسب الوزير, بزيادة إنتاج الاسماك السطحية الصغيرة والكبيرة. كما تعود الزيادة المرتقبة في الانتاج السمكي سنتي 2023 و 2024 بمعدلي نمو ازيد من 12 بالمائة و 27 بالمائة على التوالي الى دخول عدة مشاريع في تربية المرئيات و الصيد في أعالي البحار باستهداف أنواع اخرى, بحسب شروحات الوزير.

كما أضاف يقول أن منتجات تربية المائيات ساهمت بنسبة 4.91 بالمئة من إجمالي الانتاج السمكي و ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 6.90 بالمائة سنة 2022 و من المنتظر أن تساهم منتجات تربية المرئيات بنسبة 14.46 بالمئة من الانتاج الإجمالي سنة 2024.

والوزير أن عدد الولايات التي تحوز مزارع منتجة للأسماك البحرية انتقل من 6 ولايات سنة 2021 إلى 9 ولايات سنة 2022. موضحا أن عدد الولايات التي تحوز على مزارع منتجة للأسماك البحرية سيرتفع الى 11 ولاية سنة 2023 لتعمم سنة 2024 على جميع الولايات الساحلية.

و بخصوص مؤشر استهلاك المنتجات السمكية خلال 2020 -2024. أشار الوزير أن المؤشر ارتفع من 2,74 كلغ/فرد سنة 2020 إلى 3.26 كلغ/فرد سنة 2022, لافتا أنه من المنتظر أن يرتفع إلى 3.55 كلغ/فرد سنة 2023 و4.23 كلغ/فرد سنة 2024.