صيد بحري.. جهاز للتقاعد والحماية الاجتماعية لمهنيي القطاع

أكّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لوضع جهاز يضمن التقاعد والحماية الاجتماعية، لمهنيي قطاع الصيد البحري، خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته إلى ولاية بومرداس.

وأوضح شرفة خلال زيارة التظاهرة المقامة بميناء زموري البحري، الخاصة بالحملة التحسيسية المنظمة من طرف مديرية الصحة. بالتنسيق مع غرفة الصيد البحري لولاية بومرداس، أنه سيتم إعادة فتح ملف المنحة الخاصة بالراحة البيولوجية و الاضطرابات الجوية. التي سيستفيد منها مهنيي القطاع، و طمأنهم بأنه سيتم اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لوضع جهاز يضمن لهم التقاعد و الحماية الاجتماعية.

وخلال تفقده لورشة بناء وإصلاح السفن بميناء زموري، اطلع الوزير على امكانيات وظروف العمل بهذه الورشة. حيث أكد على تشجيع الدولة لنشاط بناء سفن الصيد. بما يستجيب لطلب السوق من أجل رفع الإنتاج و تحديث الأسطول الوطني للصيد البحري.

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