صيد بحري: فتح باب التكوين لكل المهنيين

قام وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم الخميس، بزيارة عمل وتفقد الى ولاية بومرداس.

ووقف الوزير على مجموعة من المشاريع القطاعية والاستثمارات التي من شأنها المساهمة في الرفع من قدرات الانتاج. وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين.

كما تندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بتعزيز المكتسبات المحققة. لا سيما في شعبة تربية المائيات التي تعرف ديناميكية كبيرة. واصبحت تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي. حيث يحصي القطاع الدخول في الانتاج عبر 17 مزرعة لتربية المائيات بالأقفاص العائمة بالبحر موزعة على 9 ولايات ساحلية.

وقد انطلقت شهر مارس 2023 الحملة الوطنية لاستزراع الاقفاص العائمة بالبحر بداية من ولاية الشلف. حيث تم استزراع 1.5 مليون وحدة من صغار الاسماك. ستتبع بعمليات مماثلة، في كل من ولاية وهران بـ 780 الف وحدة، بومرداس 1 مليون وحدة، تلمسان 900 الف وحدة. وعملية ثانية بولاية الشلف بـ 1 مليون وحدة، وينتظر ان يتم من خلال هذه العملية استزراع اكثر من 5 ملايين وحدة.

ومن شأن هذه الكمية المعتبرة من صغار الأسماك المستزرعة المساهمة في رفع انتاج شعبة تربية المائيات البحرية. الى اكثر من 13 الف طن في عام 2024.

كما عاين الوزير نشاط أول تعاونية للصيد البحري بولاية بومرداس. بالإضافة الى ورشتين لبناء و صيانة وإصلاح سفن الصيد البحري. و التي تعرف اليوم تقدما كبيرا في النشاط بعد التحفيزات الاخيرة التي خصصتها الدولة للقطاع .

و خلال زيارته لمينائي الصيد البحري بجنات و زموري، استمع الوزير الى انشغالات المهنيين وتطلعاتهم.

وكانت له الفرصة لحثهم على الانتظام في اطار تعاونيات بما يسمح لهم بتحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية. مؤكدا على تكفل الدولة بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية لا سيما من خلال صناديق الضمان الاجتماعي وطب العمل. بالإضافة الى فتح باب التكوين لكل المهنيين من اجل اكتساب مهارات وتقنيات تساهم في تحسين الاداء ورفع الانتاج.