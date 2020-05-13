صيد بحري: 1.650 طن حصة الجزائر من التونة هذه السنة

تعمد وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية على إستكمال التحضيرات الأخيرة لإطلاق حملة صيد التونة الحمراء للسنة الجارية وذلك إبتداء من يوم 26 ماي الجاري.

وقال مدير تنمية الصيد البحري بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قدور عمر أن الجزائر تحصلت على حصة صيد تبلغ 1.650 طن حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وهذه الحصة الإجمالية لمخزونات سمك التونة المسموح بصيدها من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي” الأيكات” والبالغة 36 ألف طن

وكانت الحصة الإجمالية لمخزونات التونة الحمراء في البحر الأبيض المتوسط لا تتجاوز 12 ألف طن سنة 2010.

و تم تسخير 23 سفينة للقيام بعمليات الصيد خلال الفترة الممتدة من 26 ماي الى 1 جويلية المقبل.

و تم استقبال ملفات أصحاب السفن على مستوى المديريات الولائية للصيد البحري أين تم توزيع الحصة بكل شفافية بالأخذ في الاعتبار بخصائص السفينة و طاقة استيعابها.

وتم في إطار هذه العملية استقبال 25 ملفا في حين اختارت اللجنة المعنية بدراسة الملفات 23 ملفا، من ضمنها ملفين يتضمنان سفينتين جديدتين عوضت سفينتين قديمتين.

ويرتقب أن تعزز هذه الامكانيات بباخرتين جديدتين ستدخلان الخدمة خلال موسم صيد التونة الحمراء للسنة المقبلة2021.

وبلغت قيمة الرسوم التي سددها مجهزي السفن ال23 لصالح الخزينة العمومية مقابل هذه الرخص ما قيمته 84 مليون و552 ألف دج.

و تصل القيمة المالية بالعملة الصعبة للحصة التي سيتم صيدها خلال الفترة المحددة الى قرابة 5 مليون أورو سيتم بيعها في إطار عملية تجارية بحتة يتكفل بها مجهزي السفن أي الملاك.

وأضاف ذات المسؤول أنه سينعقد اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي في 25 نوفمبر المقبل بأنطاليا التركية.

وذلك للشروع في مفاوضات جديدة حول حصص الدول الأعضاء من سمك التونة الحمراء.

و سيعمل القطاع على رفع حصة الجزائر بالنظر الى زيادة مخزونات التونة الحمراء في البحر الابيض المتوسط .

ويرتقب أن ترتفع الحصة من 1.650 طن حاليا الى 2.000 طن سنة 2021 و 2.500 طن بحلول العام 2025.

وعرفت أسعار التونة الحمراء انخفاضا بسبب تأثيرات انتشار فيروس كورونا، و أدت الى تراجع سعر البيع من 7 أورو للكلغ الواحد سنة 2017 إلى 3 أورو للكلغ في 2020.