صيرفة إسلامية: البنك الوطني يوقّع إتفاقيتي شراكة مع شركتين للتأمين

وقّع البنك الوطني الجزائري، على إتفاقيتي شراكة مع شركتي التأمين “الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي” و”الجزاير تكافل”. في إطار تطوير نشاط الصيرفة الإسلامية وتسويق منتجاته وخدماته الموافقة لتعاليم الشريعة الإسلامية.

وحسب بيان للبنك، فإن هذه الإتفاقية الأولى المبرمة مع “الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي” تخص التأمين على الأشخاص. بينما تخص الإتفاقية الثانية الموقعة مع “الجزاير تكافل” التأمين على الممتلكات.

وتندرج هذه الخطوة -حسب نفس المصدر- “في سياق إستراتيجية البنك الوطني الجزائري الهادفة إلى تطوير نشاط الصيرفة الإسلامية. وكذا تنويع واثراء المنتجات والخدمات المقدمة لزبائنه. بما في ذلك منتجات التأمين البنكي”.

وترأس مراسم التوقيع التي جرت بمقر المديرية العامة للبنك الوطني الجزائري، المدير العام للبنك محمد لمين لبو. والمدير العام لالجزائر المتحدة للتأمين التكافلي. بالإضافة كذلك إلى شكيب القاسمي الحسني والرئيس المدير العام للجزاير تكافل” زيان بوزيان محفوظ. بحضور رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية بالبنك أمينة عثامنية ومجموعة من الإطارات السامية للمؤسسات الثلاث.

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