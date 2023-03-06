الصيرفة الإسلامية.. توقيع عقد شراكة بين BNA و”كوندور”

كما جرت مراسم التوقيع بمقر المديرية العامة للبنك الوطني الجزائري، بين كل من المدير العام للبنك، محمد لمين لبو. ونائب المدير العام لـ “كوندور إلكترونيكس”, محمد صالح دعاس. حيث سيتم بموجب هذا العقد استحداث تمويل المرابحة للمعدات الكهرومنزلية والإلكترونية على منصة كوندور (e-faciliti). وكذا دعم زبائن الشركة من خلال توفير حلول التمويل التقليدية والإسلامية “الصيرفة الاسلامية” حسب الشروحات المقدمة من الطرفين.

في حين، أشار لبو، في تصريح على هامش التوقيع، أن البنك الوطني الجزائري سيعالج ملفات القروض الاستهلاكية في مدة “لا تتجاوز 72 ساعة”. سواء لزبائن البنك أو زبائن باقي البنوك العمومية والخاصة وحتى مؤسسة “بريد الجزائر”. مشيرا الى قابلية التمويل مع الاقتطاع من حسابات الزبائن في بنوك أخرى.

كما لفت الى أن البنك يسعى “لتوسيع باقة منتجاته لتلبية حاجيات المواطن ودعم المنتوج الوطني من خلال بعث منتجات جديدة خلال الأسابيع القادمة وهذا لتحقيق الشمول المالي”.

من جهته، أوضح دعاس أن البنك الوطني الجزائري “سيضيف لنا قوة أكبر ويعطي تسهيلات أكبر لزبائن المؤسسة في اقتناء التجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية”، مضيفا أنه “معا سنقدم للمستهلك الجزائري منتوج ذو قيمة وبتسهيلات من ناحية معالجة الملفات”.