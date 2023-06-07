صيرفة إسلامية.. “كناب بنك” يفتح 4 شبابيك جديدة بهذه الولايات

فتح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك أربعة (4) شبابيك جديدة خاصة بالصيرفة الاسلامية على مستوى وكالاته،

وحسب بيان لهذا البنك العمومي، فقد تم فتح هذه الشبابيك اليوم الأربعاء على مستوى حديقة الحرية (الجزائر العاصمة) وتازمالت (بجاية) وحامة بوزيان (قسنطينة) وبريكة (باتنة).

وأوضح المصدر نفسف، بأن اطلاق هذه الشبابيك الجديدة يأتي في اطار سعي هذا البنك العمومي إلى “التقرب أكثر من الزبائن وتطوير نشاط الصيرفة الاسلامية”، يضيف البيان.

وتضاف هذه الشبابيك الجديدة للشبابيك التي دخلت حيز الخدمة منذ نوفمبر 2020 مما سيسمح للبنك ببلوغ مجموع 85 شباك ووكالة مخصصة حصريا للصيرفة الاسلامية موزعة على التراب الوطني والتي تغطي 44 ولاية من الوطن”.