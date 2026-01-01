صيغة الترقوي المدعم.. انطلاق انجاز هذا العدد من السكنات

انطلقت مؤخرا عملية انجاز 200 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم بسعيدة، حسبما استفيد اليوم الخميس لدى ديوان الترقية و التسيير العقاري.

و أوضح المصدر أنه يجري تجسيد هذه الحصة السكنية. بحي ظهر الشيح بمدينة سعيدة فيما حددت آجال تسليمها ب 18 شهرا.

وقد وقف المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري لسعيدة جبري عبد الرحمان أمس الأربعاء على أشغال هذه السكنات حيث أسدى تعليمات للمؤسسات المكلفة بالانجاز ومكاتب الدراسات بالرفع من وتيرة الأشغال وتدعيم الورشات باليد العاملة و كذا احترام معايير الجودة إضافة إلى التنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين لتذليل الصعوبات المسجلة و الدفع بهذا المشروع نحو استلامه. في الآجال المحددة استنادا للمصدر ذاته.

و تجري على مستوى الحي عملية انجاز 100 سكن من نفس الصيغة حيث تعرف وتيرة أشغال متسارعة. و يرتقب استلامها منتصف السنة الجارية 2026.

وتحصي مديرية السكن برنامجا سكنيا اجماليا بصيغة الترقوي المدعم و التساهمي الاجتماعي بولاية سعيدة يقدر ب 6715 وحدة سكنية. تم انجاز منها 3461 مسكن بينما توجد 1062 في طور الانجاز. والبقية قيد الانطلاق.