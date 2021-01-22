صيغة جديدة لعمليات إجلاء الرعايا الجزائريين المتواجدين بتركيا

كشفت سفارة الجزائر بتركيا، اليوم الجمعة، عن صيغة جديدة فيما يخص عمليات إجلاء الرعايا الجزائريين المتواجدين في تركيا.

وحسب بيان السفارة، فإنه بإمكان المسجلين على قوائم السفارة بأنقرة والقنصلية العامة باسطنبول أن يسافروا إلى الجزائر مرورا بمطار باريس (شارل ديغول).

وذلك عن طريق رحلتين يوميتين من إسطنبول إلى باريس على متن الخطوط الجوية التركية والفرنسية،ثم من مطار باريس(شارل ديغول)

إلى الجزائر العاصمة عبر رحلة يومية للخطوط الجوية الجزائرية و ذلك إلى غاية 31 جانفي الجاري.

وأوضحت السفارة، أنه على الراغبين في استغلال هذه الفرصة استيفاء الشروط التالية:

-التسجيل المسبق على قوائم السفارة الجزائرية بأنقرة أو القنصلية العامة بإسطنبول.

-استظهار نتيجة سلبية لفحص RT – PCR يتم إجراؤه في غضون فترة لا تتجاوز 72 ساعة قبل ركوب الطائرة.

– ملا استمارة التعريف الصحي لتقديمها على مستوى مركز المراقبة الصحية بمطاري العبور و الوصول.

ودعت السفارة في آخر البيان، الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بالتقرب من وكالة الخطوط الجوية الجزائرية بإسطنبول لاقتناء تذكرة السفر من باريس إلى الجزائر.