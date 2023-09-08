صيغة سكن للأساتذة الجامعيبن وفتح منصة خاصة بالتحويلات على طاولة لقاء “سناباب” مع بداري

كشفت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” عن لقاء مرتقب بين المكتب الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي لنقابة سناباب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري.

وحسب بيان لسناباب فإن المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث لنقابة سناباب البروفيسور. رامي عزالدين سيرفع جملة من الاقتراحات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال اللقاء المنتظر.

هذا اللقاء سيحمل الكثير من النقاط التي تخص الوضع العام لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الآونة الاخيرة. الذي يشهد العديد من التطورات والمستجدات، وهذا من أجل التماشي وفق الاستراتيجية المنتهجة من الوزارة المعنية. برئاسة وزير التعليم العالي و البحث العلمي بداري كمال، حسب البيان نفسه.

كما أوضح البروفيسور رامي عزالدين –يضيف البيان- المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي لنقابة سناباب. أنه من خلال الاجتماعات المنعقدة رفقة المكتب الوطني، والانشغالات التي تصل النقابة. عن طريق الوسائل الرسمية للتواصل (الهاتف، الصفحة الرسمية للنقابة ، الإيميل ). سيتم رفع اقتراحات من شأنها تذليل الصعوبات التي تواجه الاستاذ الجامعي خاصة وبقية الاطراف ذات صلة عامة. وهذا تبعا لمحضر الاجتماع الذي انعقد يوم 20 أوت 2023.

هذه هي أهم النقاط التي سيتم إقتراحها

-متابعة البيان المقدم لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي من طرف نقابة سناباب يوم 15 جوان 2023. للمساهمة في اقتراحات إصلاح قطاع التعليم العالي و البحث العلمي وعصرنته

-المتابعة و المطالبة بتسريع صدور القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الجامعي

-اقتراح للوزارة الوصية بعض الصيغ الخاصة بالسكن للأساتذة الجامعيبن مع مقترح لتنازل عن السكنات الوظيفية. وفق القوانين المعمول بها.

-اقتراح فتح منصة خاصة بالتحويلات للأساتذة الجامعيبن من مؤسسة إلى مؤسسة جامعية أخرى لتتم العملية شفافية.

-المتابعة والمساهمة في إثراء شبكة التقييم الخاصة بالترقية إلى درجة بروفيسور.

-اقتراح اتفاقية مع اتصالات الجزائر من أجل تخفيض سعر الاشتراك بالانترنت مثلها مثل باقي القطاعات .

-اقتراح رفع التجميد عن العطل العلمية للأساتذة من أجل التفرغ للتأليف والبحث كما يمكن ربطها بدارسة اللغة الإنجليزية وفق معايير تحدد متابعة التكوين.

-مع اقتراح بعث دور خلايا ضمان الجودة على مستوى المؤسسات الجامعية من أجل متابعة الإصلاحات التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

-اقتراح إعادة تثمين التحفيزات المالية للمناصب الإدارية. إضافة لذلك تقديم مقابل مالي لمناصب إدارية وعلمية أخرى لا يتقاضى أصحابها أي مقابل للمهام المسندة إليهم. مثلا ( مدير مخبر بحث، رئيس وحدة بحث ، رئيس فرقة بحث . رئيس المجلس العلمي ، مدير حاضنة الأعمال ، دار المقوالتية. رئيس تحرير مجلة…

-اقتراح عصرنة الوسائل التعليمية مثل توفير السبورة الإلكترونية . مع توفير القارئ الإلكتروني بغية مناقشة مذكرات التخرج بصفر ورقة . وهذا مواكبة لتطورات الراهنة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

-اقتراح زيادة عدد المجلات في التصنيف “ج” و “ب”. تسهيلا للنشر للأساتذة وزيادة في مرئية الجامعة الجزائرية.

سناباب تدعو الأساتذة الجامعيين إلى مساندة الاستراتيجية المنتهجة من قبل وزارة

كما دعا المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي لنقابة سناباب إلى وجوب مساندة الاستراتيجية المنتهجة من قبل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي. في سبيل إصلاح القطاع بغية الوصول إلى الأهداف المنشودة التي تسعى من أجلها الدولة باعتبار أن الجامعة قاطرة التنمية والإزدهار .

معبرا عن ثقته التامة في السياسة التي تسير عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة البروفيسور بداري كمال. وهذا من خلال النوايا التي نلمسها من خلال فتح باب الحوار والاستماع الى الاقتراحات والتصويبات والسعي إلى التفاعل المستمر والآني في معالجة الصعوبات و المشاكل .