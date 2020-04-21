صيف 2020.. سيال تباشر في تجسيد وإنهاء عدة مشاريع بالعاصمة

باشرت شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة سيال في عملية تجسيد وإنهاء عدة مشاريع في إطار تحضيراتها للموسم الصيفي 2020.

أفادت سيال في بيان لها، عن تجسيد العديد من المشاريع من طرف مديرية الأشغال في اطار مخطط استمرارية النشاطات من اجل تقديم افضل خدمة عمومية للماء لصيف 2020.

وقالت سيال أن هذه المشاريع تتعلق اساسا بوضع تحت الخدمة للقناة الجديدة 42 وانهاء مشاريع تسالة المرجة (SP1) و غابة ديكار والسحاولة.

مشيرة في لسياق ذاته، أن مشروع تسالة المرجة قد انطلق في 13 أفريل بوضع 250 مليلتر من قنوات DN500.

وعلى مستوى غابة ديكار، تتمثل الأشغال في تثبيت 5 قلادات DN300 بعد الحصول على الترخيص و استلام القطع الضرورية.

و فيما يخص مشروع السحاولة، يتعلق الأمر بوضع 2000 مل من قنوات DN 400 بما فيها 18 عملية كأشغال الربط و وضع صمامات، إنشاء زيوت، معابر الطريق و الأودية و محاولات الضغط.

و تتوقع الشركة إنهاء جميع هذه الأشغال المبرمجة في حدود 31 ماي 2020.