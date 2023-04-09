صيف 2023.. هذا برنامج وأسعار رحلات “مرسيليا-بجاية” مع Corsica Linea

كشفت شركة النقل البحري للمسافرين الفرنسية كورسيكا لينيا عن البرنامج الصيفي لرحلاتها على خط مرسيليا بجاية .

وكانت شركة Corsica Linea قد أعلنت فتح عملية بيع تذاكر الرحلات بين فرنسا والجزائر الخاصة بموسم الإصطياف الذي سيستمر إلى غاية 23 سبتمبر 2023.

وقد شرع زبائن الشركة الفرنسية للنقل البحري منذ التاسع من شهر فيفري الماضي في حجز تذاكرهم للرحلات الصيفية بين فرنسا والجزائر.

وللإشارة، عززت شركة Corsica Linea برنامج الرحلات من مرسيليا إلى الجزائر خلال الصيف، حيث ستوفر رحلات من مرسيليا إلى 3 موانئ جزائرية، ويتعلق الأمر بكل من موانئ الجزائر بجاية سكيكدة.

البرنامج الصيفي لرحلات مرسيليا بجاية مع Corsica Linea

تضمن البرنامج الصيفي للشركة الفرنسية رحلات على خط مرسيليا – بجاية بمعدل رحلة واحدة ذهابًا وإيابًا كل 15 يومًا، على متن سفينة Jean Nicoli.

واعتبارًا من 21 جوان، سيتم تعزيز خط مرسيليا بجاية، برحلتين ذهابًا وإيابًا في الأسبوع وفقًا للبرنامج التالي:

جوان : 21 و 24 و 28

جويلية: 1 و 5 و 8 و 12 و 15 و 19 و 22 و 26 و 29

أوت: 2 و 5 و 9 و 12 و 16 و 19 و 23 و 26 و 30

سبتمبر: 2 و 6 و 9 و 13 و 16

أسعار تذاكر رحلات مرسيليا بجاية

كما يتم عرض رحلة “ذهاب وإياب” على خط مرسيليا – بجاية لعائلة متكونة من شخصين بالغين وطفلين مع سيارة. بالإضافة إلى غرفة، حمامات خاصة، ووجبتي طعام بسعر 2219 أورو .

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