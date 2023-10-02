صيف 2023.. 33 مليار دينار مداخيل الموسم

بلغ عدد الأشخاص الذين دخلوا الشواطئ، خلال هذا الصيف، 140 مليون مصطاف، حسب ما افاد به وزير السياحة والصناعات التقليدية مختار ديدوش.

وكشف وزير السياحة، أن الجزائر سجلت 33 مليار دينار كمداخيل خلال موسم الاصطياف لهذه السنة 2023.

أزيد من 1 مليون سائح زار الجزائر

وكان قد كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية، أن أزيد من 1 مليون سائح أجنبي زار الجزائر هذا العام.

وقال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس الماضي، إنّ السياحة تمثل أحد الروافد الهامة للانعاش الاقتصادي، كما أن الحكومة صادقت على أكثر من 73 مخططا للتهيئة السياحية.

وخلال كلمة ألقاها بقصر المعارض، لدى إشرافه على فعاليات افتتاح الطبعة الـ 22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار. أكد الوزيرالأول على ضرورة العمل على ترقية السياحة بكل أنواعها.

ضيفا أن “1 مليون و600 ألف سائح عدد معتبر لكن يتوجب علينا العمل أكثر لاستقطاب المزيد من السياح. لأن السياحة تمثل أحد الروافد الهامة للانعاش الاقتصادي. كما أنها تعرف قفزة نوعية والدليل ارتفاع عدد السياح مقارنة بالسنة الماضية”.

وبخصوص الخدمات السياحية التي توفرها الجزائر، قال أيمن بن عبد الرحمان، “كسبنا رهان النوعية. والخدمات لكن بشكل جزئي”، موضحا أن الجزائر تتوفر على 249 منطقة للتهيئة السياحية.

كما أكد الوزير الأول، أن الحكومة صادقت على أكثر من 73 مخططا للتهيئة السياحية، مشددا على ضرورة تشجيع المستثمرين في مجال السياحة لأن مختلف ولايات الوطن لديها كل المؤهلات للنهوض بالقطاع.