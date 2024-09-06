صيف 2024 الأكثر سخونة على الإطلاق

حذر مرصد كوبرنيكوس الأوروبي اليوم الجمعة من أن العام الحالي قد يكون الأكثر سخونة على الإطلاق.

وأعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي أن متوسط ​​درجات الحرارة العالمية خلال أشهر الصيف الثلاثة كان الأعلى على الإطلاق. متجاوزًا بالفعل الرقم القياسي لعام 2023.

وقالت سامانثا بيرجيس، نائبة رئيس خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S)، في تقريرها الشهري: “في الأشهر الثلاثة الماضية. شهد الكوكب أحر شهري جويلية وأوت. وهو اليوم الأكثر حرارة والصيف الأكثر حرارة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية”.

وأضافت: “هذه السلسلة من الأرقام القياسية تزيد من احتمال أن يكون عام 2024 هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق”.

وأعلنت عدة دول مثل إسبانيا واليابان وأستراليا (في الشتاء) والعديد من مقاطعات الصين هذا الأسبوع. أنها قامت بقياس مستويات الحرارة التاريخية لشهر أغسطس.

وعلى المستوى العالمي، فإن أوت 2024 سيعادل الرقم القياسي لدرجة الحرارة لشهر أوت المسجل عام 2023. أي 1.51 درجة مئوية فوق متوسط ​​مناخ ما قبل الصناعة (1850-1900). أي أعلى من عتبة 1.5 درجة مئوية التي يشكل الهدف الأكثر طموحا لاتفاق باريس لعام 2015.

وبالتالي فإن عام 2024، الذي تميز بدوره بموجات حارة أو جفاف أو فيضانات شديدة. لديه فرصة قوية لأن يصبح العام التقويمي الأول الذي يتجاوز هذه العتبة.