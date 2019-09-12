صيودة:” إزالة كل المشاكل التي تعيق إنطلاق المشاريع التنموية بالبلديات”

شدّد والي العاصمة عبد الخالق صيودة، على ضرورة رفع كافة المشاكل والعراقيل التي من شأنها تعطيل المشاريع التنموية بالبلديات.

واجتمع الوالي صيودة أمس الأربعاء بالمجلس التنفيذي لمتابعة المشاريع التنموية ببلديتي هراوة وعين طاية.

وأفاد بيان لمصالح الولاية، أن الإجتماع يأتي في إطار متابعة المشارع التنموية الجوارية عبر كافة بلديات الولاية.

وأضاف البيان، أن الإجتماع تطرق إلى المشاريع التنموية على مستوى كل من بلديتي هرواة وعين طاية.

وتم خلال هذا الإجتماع العمل على إزالة كل المشاكل والعراقيل التي حالت دون انطلاق المشاريع أو تقدمها.

وأسدى الوالي تعليمات بضرورة رفع التجميد عن كافة المشاريع التنموية التي لم تنطلق بعد.

كما شدّد على الإسراع في وتيرة انجاز مختلف المشاريع التنموية الجوارية التي لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن.