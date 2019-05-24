صيودة: الأولوية للمشاريع التي تقدم الخدمة العمومية للمواطن

قال والي العاصمة عبد الخالق صيودة، إنّ الأولوية تمنح للمشاريع التي تقدم الخدمة العمومية للمواطن وتدخل في إطار التحسين المعيشي.

مشيرا خلال الزيارة التي قادته لتفقد هياكل ومقرات المقاطعات الإدارية الجديدة بالعاصمة أنه يجب تسويق خدمة عمومية مريحة.

مضيفا أنه أسدى تعليمات صارمة للأميار والولاة للتكفل بنظافة المحيط وتعبيد الطرقات وتوفير الإنارة العمومية.

بالإضافة إلى إنجاز واستغلال المنشآت الرياضية الجوارية.

كما قام الوالي بمعاينة مشاريع إنجاز مقرات جديدة للمجلس الشعبي الولائي وللمقاطعات الإدارية للدار البيضاء، براقي وبوزريعة.

حيث إفتتحت الزيارة بتفقد مشروع المقر الجديد للمجلس الشعبي الولائي، والذي أبدى الوالي إرتياحا بخصوص ما أنجز إلى حدّ الآن.

ثانيا مشروع المقر الجديد للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، حيث أسدى الوالي تعليمات بضرورة إحترام آجال الإنجاز.

ثالثا مشروع المقر الجديد للمقاطعة الإدارية لبراقي والذي أبدى الوالي إرتياحه لتقدم الأشغال وأكد على ضرورة تبني نظام المداومة.

من الساعة الرابعة صباحا إلى الساعة الثامنة مساءا في العمل من أجل المرور إلى السرعة القصوى في تسليم المشروع.

رابعا مشروع المقر الجديد للمقاطعة الإدارية لبوزريعة أكد الوالي على الإسراع في أشغال إنجاز الحديقة قصد إستغلالها خلال موسم الإصطياف.

كما أكد على أهمية هذه المشاريع التي تدخل في إطار تحسين نوعية الخدمة العمومية المقدمة للمواطن.