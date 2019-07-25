صيودة: الإسراع في الإجراءات الإدارية لاستكمال المشاريع التنموية

ترأس عبد الخالق صيودة والي ولاية الجزائر، إجتماع المجلس التنفيذي للولاية، والذي خصص لدراسة المشاريع التنموية بالعاصمة.

حيث تم دراسة وضعية المشاريع المسجلة ضمن ميزانية الولاية والتي شملت أغلب أحياء وبلديات العاصمة، وتعلقت بالمحاور التالية:

مشاريع إنجاز شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، ومشاريع إنجاز الطرقات، الطرق الإجتنابية وكذا تهيئة المداخل والأرصفة.

أشغال ترميم وتهيئة المدارس وكذا تجهيز المطاعم المدرسية، بالإضافة إلى إصلاح الإنارة العمومية وتعزيزها.

ناهيك عن إنجاز مشاريع القاعات المتعددة الرياضات، المسابح وتهيئة الملاعب البلدية.

وإعادة تهيئة الغابات والمساحات الخضراء ومساحات اللعب للأطفال.

وقد أسدى الوالي تعليمات بضرورة الإسراع في إستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بهذه المشاريع.

وكذا السهر على المتابعة الدقيقة لسيرورة ووتيرة إنجازها، خاصة وأنّ هذه المشاريع تتعلق بمتطلبات الحياة اليومية للمواطن.