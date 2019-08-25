صيودة: “الإنتهاء من جميع أشغال تهيئة المدارس قبيل الدخول المدرسي”

شدد والي العاصمة عبد الخالق صيودة على إلزامية الإنتهاء من الأشغال قبيل الدخول المدرسي مع ضمان النوعية في الإنجاز.

جاء هذا بعد زيارة عمل وتفقد قادته إلى العديد من مشاريع قطاع التربية الوطنية بالولاية.

وشملت الزيارة المجمعات المدرسية، المتوسطات والثانويات على مستوى كل من بلديات الرغاية، جسر قسنطينة وأولاد فايت.

أين وقف الوالي على وتيرة سير الأشغال ونوعيتها، لاسيما وأنّ العديد من هذه المشاريع سيتم إستلامها نهاية هذا الشهر.

كما أسدى الوالي جملة من التعليمات على غرار الحرص على ربط المؤسسات التعليمية الجديدة بشبكات المياه، الكهرباء والغاز.

وأمر صيودة بتهيئة المداخل المؤدية إلى المؤسسات التربوية، وتوفير ممرات الراجلين والممهلات، ضمانا لسلامة التلاميذ.

وشدد الوالي على توفير فضاءات اللعب والمساحات الخضراء على مستوى فناءات المدارس.