صيودة: الكثير من تجار العاصمة لا يدفعون الضرائب

أشرف والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيدوة على اختتام السنة المالية لعام 2019.

وقال صيودة خلال اختتام السنة المالية بمقر الولاية، أن تجار كثر يمارسون تجارتهم دون سجل تجاري ولا يدفعون الضرائب، حان الوقت لكي يدفع الجميع.

وأردف صيودة: قررنا اقتناء سيارة مدرعة لنقل الاموال من خزينة الولاية نحو البنوك.

وقال صيودة أنه خلال شهر جانفي سنستدرك التأخير الحاصل في تنفيذ الميزانية ببعض المديريات لأن سنة 2019 كانت استثنائية.

وأضاف صيودة أن المطلوب من المدراء المعنيين تنفيذ الميزانية في 2جانفي وليس في ماي تحضير دفاتر الشروط وان البرامج ستسلم للجميع يوم الخميس.

وإختتم صيودة بالقول ان ولاية العاصمة معروفة بعدم احترام قانون الصفقات، وكشف أن ميزانية الولاية لعام 2019 قدرت بـ 19 ألف مليار سنتيم.