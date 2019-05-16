صيودة: بعض بلديات العاصمة “خالوطة”!

أفاد الوالي عبد الخالق صيودة، أن بعض بلديات العاصمة، تعاني من ضعف وغياب الانسجام داخل المجالس.

وأضاف، صيودة، أن بعض بلديات العاصمة، تعاني من صعوبات مالية بسبب ضعف مواردها الجبائية.

وأوضح، أن هذه المشاكل نتج عنها تأخر في وتيرة التنمية، التي دفعت بمواطنيها للاحتجاج وعدم رضاهم عن مردوديتهم.

في حين أشار الوالي، إلى وجود بلديات،تمكنت من قطع أشواط كبيرة،في التنمية المحلية،لأسباب ترجع بالدرجة الأولى،إلى الفائض الذي تعرفها ميزانيتها.

بالإضافة إلى قدرة المجلس على التسيير وتجسيد برنامجه حسب الأولويات، وهذا ما جعل مواطنيها راضون عن منتخبهم-على حد قوله-.

وقال والي العاصمة، إن التسيير المالي للبلديات يتضمن في مجمله إنجاز الوثائق المحاسبية لاسيما الميزانيات الأولية والإضافية والحسابات الإدارية.

بالإضافة إلى، تطوير إيرادات البلدية سواء الجبائية منها أو إيرادات الأملاك، وكذا ترشيد وتفعيل الإنفاق العمومي بخلق موارد ومداخيل جديدة.

وذكر صيودة، رؤساء المجالس المنتخبة والأمناء العامون بالتعليمات والتوصيات التي سبق وأن قدمها لزملائهم خلال الاجتماعين السابقين.

ويتعلق الأمر بالحفاظ على نظافة المحيط وصيانة الإنارة العمومية، وتسجيل مشاريع لإنجاز ساحات اللعب والعناية بالغابات الترفيهية.

إضافة إلى التحضير لموسم الاصطياف، وترشيد التسيير المالي والبشري للبلديات.

للإشارة، ترأس والي العاصمة عبد الخالق صيودة، اجتماعا من أجل تقييم النشاطات التنموية لبلديات العاصمة.

وسلط في الاجتماع الضوء على الوضعية العامة للبلديات التابعة للمقاطعات الإدارية رويبة، الحراش، بئر مراد رايس.

وحضر الجلسة، كل من الولاة المنتدبين المعنيين، رؤساء المجالس البلدية، الأمناء العامون للبلديات، والمدراء التنفيديين.

بالإضافة إلى مدراء المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية المنشأة تحت وصاية الولاية.