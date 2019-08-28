صيودة: بلديات العاصمة ستشرع قريبا في استقبال ملفات سكنات “LPA”

كشف والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة، أن المرحلة الثانية من العملية الـ 25 لإعادة الإسكان ستشمل 850 عائلة.

وأضاف الوالي في تصريح للإذاعة، أن العملية انطلقت اليوم الأربعاء بترحيل 165 عائلة تقطن بالأقبية بحي الجرف بلدية باب الزوار.

وأضاف الوالي أنها ستستمر إلى غاية نهاية الأسبوع بترحيل 820 عائلة تقطن بمختلف البلديات.

وعن الأحياء المعنية بالترحيل، قال أن العملية ستشمل بلديات برج الكيفان، حسين داي، بوزريعة وبراقي.

كما أن العملية ستشمل غدا الخميس، العائلات القاطنة بالحي القصديري قايدي بلدية برج الكيفان.

من جهته كشف المسؤول الأول عن الولاية أن بلديات العاصمة ستشرع قريبا في استقبال طلبات المواطنين للتسجيل في صيغة LPA.

وكمرحلة أولى تحصلت ولاية الجزائر على كوطة تقدر بـ 6500 وحدة سكنية بعدما تمكنت من ايجاد الأوعية العقارية لانجاز السكنات.