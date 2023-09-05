صيودة: “حافظنا على جاهزية ملاعب قسنطينة خدمة للرياضة وكرة القدم الجزائرية”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز والي ولاية قسنطينة، عبد الخالق صيودة ، المجهودات المبذولة، للحفاظ على جاهزية ملاعب الولاية، لوضعها تحت تصرف المنتخب الوطني.
وصرح صيودة، لتلفزيون “النهار”: “قسنطينة تملك مرافق رياضية عديدة، تتطلب صيانة، وتمكنا بفضل المتبعة الدورية، من المحافظة على الملعب الرياضي، والملاعب الملحقة”.
كما أضاف: “نتقدم بالشكر للعمال القائمين على صيانة هذه الملاعب، والذين تمكنوا من المحافظة على جاهزيتها رغم الحرارة العالية التي يشهدها فصل الصيف”.
وختم عبد الخالق صيودة : “اليوم قسنطينة تقدم هذه الملاعب للمنتخب الوطني، خدمة للرياضية، وكرة القدم الجزائرية”.
يذكر أن المنتخب الوطني يخوض تربصه الحالي بملعب “حملاوي” بقسنطينة، لعدم جاهزية ملاعب المركز التقني بسيدي موسى.
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