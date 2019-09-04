صيودة: “حملة تنظيف واسعة بالعاصمة لتفادي الفيضانات”

أفاد والي العاصمة عبد الخالق صيودة، أنه سيتم تنظيم حملة تنظيف خاصة وواسعة، ستشمل كافة بلديات ولاية الجزائر، غدا الخميس.

وترأس والي ولاية الجزائر، أمس إجتماع المجلس التنفيذي لدراسة التدابير الوقائية الخاصة بالموسم الشتوي المقبل 2020/2019.

من جهتها شدّد الوالي على ضرورة تسخير كل الوسائل والإمكانات البشرية، المادية والتنظيمية اللازمة لإنجاح هذه العملية.

كما أن حملة التنظيف ستهتم بإعادة تهيئة وتأهيل المجاري وقنوات الصرف الصحي لمنع الإنسدادات التي تؤدي إلى حدوث الفيضانات.

وأضاف الوالي، أنه يجب إتخاذ تدابير وقائية لمنع إنسداد الطرقات أثناء هطول الأمطار، والقضاء على النقاط السوداء والمفرغات العشوائية.

كما سيتم رفع النفايات المنزلية والنفايات الصلبة، وإزالة الأعشاب الضارة والقيام بعمليات غرس للأشجار.

وشدّد صيودة على إعادة تأهيل الإشارات الأفقية والعمومية للطرقات، وإصلاح أعطاب الإنارة العمومية عبر مختلف البلديات والأحياء.