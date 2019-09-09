صيودة: “دراسات تقنية لكافة الأحياء التي تفتقر لمخطط الربط بشبكة الغاز الطبيعي”

شدّد والي العاصمة عبد الخالق صيودة على ضرورة ربط كافة أحياء الولاية بشبكة الكهرباء والمياه وقنوات الصرف الصحي.

وترأس أمس الوالي صيودة إجتماع المجلس التنفيذي للولاية، والذي خص لملف الطاقة وبرنامج الربط بالكهرباء والغاز الطبيعي.

من جهته أسدى الوالي تعليمات بضرورة القيام بالدراسات التقنية اللازمة لكافة الأحياء التي لا تحوزعلى مخطط الربط بشبكة غاز المدينة.

كما شدد على ضرورة ضمان توفر السكنات الجديدة على خدمات غاز المدينة قبل توزيعها.

وأمر صيودة بوضع مخطط لإستكمال عملية ربط كافة الأحياء، سواء القديمة منها أو المستلمة حديثا، بشبكة غاز المدينة.