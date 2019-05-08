صيودة: “رفع كل العراقيل الإدارية التي تعيق إنجاز السكنات بالعاصمة”

إجتمع والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة بالمدراء الولائيين حيث كان الإجتماع مخصص لقطاع السكن بولاية الجزائر.

وحسب بيان لمصالح الولاية فإن الإجتماع يأتي في إطار جلسات العمل التي باشرها الوالي عبدالخالق صيودة لمتابعة سير المشاريع.

وكذا صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ولقطاعات الأشغال العمومية، المواردالمائية، المؤسسات العمومية الولائية.

أين أشرف أمس الثلاثاء على الإجتماع المخصص لدراسة ملف السكن بكل أنماطه العمومي الإيجاري، المدعم، البيع بالإيجار، الترقوي العمومي والريفي.

كما أعطى الوالي تعليمات حول ضرورة تنسيق الجهود للدفع بالورشات التي تعرف تأخرا والرفع من وتيرة العمل في الورشات.

من أجل تسليم السكنات للمكتتبين في أقرب الآجال مع القيام بمعاينات ميدانية مكثفة للوقوف على تقدم وإنهاء الأشغال في آجالها.

مؤكدا أن كل الهيآت سواء على المستوى المحلي أو المركزي مستعدة لرفع أي عراقيل إدارية قد تعترض عملية إنجاز السكنات.

من جهته أعطى الوالي تعليمات للولاة المنتدبين والمدراء بضرورة الإسراع في ضبط قوائم المرشحين للإستفادة من السكن مع ضبط قوائم قاطني السكنات الهشة بالعاصمة.