صيودة: زيادة بـ 15 من المائة في أجور عمال النظافة وبأثر رجعي

قرّر والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة تطبيق زيادة بـ 15 بالمائة في الأجور المقررة لعمال النظافة وبأثر رجعي لمدة سنتين بداية من الفاتح جوان.

حيث نظّم والي ولاية الجزائر إفطارا جماعيا على شرف عمال النظافة العاملين في المؤسسات الولائية الخمس المختصة بالنظافة العمومية.

وحماية البيئة الحضرية: نات.كوم – اكسترانت – أسروت – جسيتال – أوبي “إيربال سابقا”.

وتأتي هذه المبادرة التي نظمت بمشاركة كل الفروع النقابية للمؤسسات الولائية عرفانا بالمجهودات التي يبذلها عمال النظافة خلال شهر الصيام في مهام النظافة العمومية بالعاصمة.

من جهته هنأ الوالي عمال المؤسسات العمومية الولائية الـ 22 من خلال العمال الحاضرين بالمكسب الذي توصلت إليه الفروع النقابية و إدارة المؤسسات .

للإشارة فقد حضر مائدة الإفطار الرمضانية الأمين العام، رئيس الديوان، الواليين المنتدبين بسيدي امحمد وحسين داي بعض المنتخبين.

مدراء المؤسسات العمومية الولائية، مندوبي البيئة بالولاية و المقاطعات الإدارية و بعض المدراء التنفيذيين و اطارات الولاية .