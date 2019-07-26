صيودة: سيتم إزالة كل العوائق التي من شأنها عرقلة السير الجيد للمشاريع التنموية

أكد والي العاصمة عبد الخالق صيودة، أن مصالحه ستسعى جاهدة لإزالة كل العوائق التي من شأنها أن تعرقل السير الجيد للمشاريع التنموية.

مشيرا خلال الزيارة التفقدية إلى المشاريع التنموية بالعاصمة، أنه أسدى تعليماته للمؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع.

بضرورة مضاعفة ساعات العمل وتطبيق نظام المداومة لتدارك التأخر الذي تعرفه بعض المشاريع، وذلك قصد إستـلامها في آجالها المحددة.

مضيفا أنه كلّف مكاتب الدراسات بتقديم تقارير دورية حول وتيرة تقدم هذه المشاريع لأنها ستكون متنفسا للشباب المحلي.

من جهتها حظيت المقاطعة الإدارية لبراقي بمشروع ملعب براقي “40 ألف متفرج”.

ومشروع إنجاز مسبحين شبه أولمبيين بكل من بلديتي الكاليتوس وسيدي موسى.

أما المقاطعة الإدارية للرويبة فقد حظيت بمشروع مسبح شبه أولمبي ببلدية الرغاية، ومشروع إعادة تهيئة المركب الرياضي لبلدية الرويبة.

في حين المقاطعة الإدارية للدار البيضاء حظيت بمشروعي إنجاز بيت شباب ومسبح شبه أولمبي ببلدية عين طاية.