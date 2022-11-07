صيودة: “قسنطينة مجندة لتكون جاهزة في “الشان””

أكد والي ولاية قسنطينة، عبد الخالق صيودة، سعيه رفقة الجميع لتكون قسنطينة على أتم الجاهزية لاحتضان مباريات بطولة “الشان”.

وصرح صيودة، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “قسنطينة مجندة لتكون في أتم جاهزيتها خلال هذا الموعد القاري”.

كما أضاف والي قسنطينة: “نعمل على توفير وضمان جاهزية منشآتنا الرياضية، والفنية التي ستأوي ضيوفنا من المنتخبات المشاركة”.

وجاءت هذه التصريحات من الوالي عبد الخالق صيودة، خلال مرافقته الأمين العام للكاف، في زيارته التفقدية لملعب “حملاوي”.