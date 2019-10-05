صيودة: كوطة جديدة لسكنات “LPA” بالعاصمة وفق الطلبات

كشف والي الجزائر عبد الخالق صيودة، أنه سيتم إيداع طلب للحكومة من أجل رفع كوطة العاصمة من سكنات “LPA”.

وأشار صيودة، إلى أنه وبعد إنتهاء عملية التسجيل في 30 أكتوبر المقبل ودراسة الطلبات سيتم إيداع طلب للحكومة لرفع الكوطة.

وأضاف الوالي، أن حصة العاصمة حاليا تقدر بـ 7 آلاف وحدة سكنية ستوزع على البلديات حسب الطلبات المودعة.

وكشف سابقا الوالي، أن الموقع المخصص للتسجيل في صيغة الترقوي المدعم عرف إقبالا كبيرا للمواطنين.

وأضاف الوالي، أن عدد الطلبات الخاصة بالتسجيلات الأولية للاستفادة من برنامج السكن الترقوي المدعم تجاوز 80 ألف طلب في اليوم الأول فقط.