صيودة: “لابد من الجدية في اختيار ومتابعة المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية”

ترأس عبد الخالق صيودة والي ولاية الجزائر إجتماعا خصص لدراسة وضعية المشاريع العمومية للولاية.

حيث أكد الوالي بأن الاجتماع يعد إستكمالا للإجراءات العملية التي يعكف من خلالها على حصر كافة العمليات التنموية.

التي تشهدها الولاية في مختلف البرامج، بغرض رفع العراقيل التي تعترض مسار المشاريع محل الإنجاز حتى توضع قيد الإستغلال.

ولتشكيل رؤية مستقبلية تتشارك فيها جميع الأطراف لتحديد آلية عملية في إنتقاء الحاجيات المعبر عنها من طرف المواطنين.

حيث وبعد العرض الذي قدمه مدير البرمجة ومتابعة الميزانية، شدّد الوالي على وجوب إبداء الـمزيد من الديناميكية.

والجدية في اختيار و متابعة الـمقاولات المكلفة بالإنجاز، كما أعطى تعليمات للولاة المنتدبين تقضي بعقد اجتماعات أسبوعية.

بحضور رؤساء المجالس البلدية والأمناء العامين للبلديات لمتابعة المشاريع المسجلة على عاتق البلديات.

وإعداد إقتراحات لمشاريع ستخصص لفائدة البلديات التي تعرف ميزانيتها عجزا، لاسيما فيما يتعلق بالصرف الصحي.

المياه الصالحة للشرب والتحسين الحضري، والتي سيتم التكفل بها سواء ضمن المخطط البلدي للتنمية أو على عاتق ميزانية الولاية.

للإشارة فقد حضر الإجتماع الأمين العام للولاية، الولاة المنتدبين وبعض المدراء التنفيذيين.