صيودة: ” لابد من تدارك التأخرات الحاصلة في المشاريع.. وتقديم إعذارات للمؤسسات المتقاعسة”

شدّد والي العاصمة عبد الخالق صيودة، على ضرورة تكثيف حجم العمل وتدارك التأخرات الحاصلة في بعض المشاريع.

وقام أمس الوالي بزيارة تفقدية قادته رفقة وزير التعليم العالي لمشاريع قطاع التعليم العالي بالولاية.

وأضاف صيودة، أنه سيتم تقديم إعذارات للمؤسسات المتقاعسة عن أداء إلتزاماتها.

وقد شملت الزيارة مشروع إنجاز القطب الجامعي، ذو قدرة إستعابية تقدر بـ 20 ألف مقعد بيداغوجي بسيدي عبد الله.

كما زار الوالي مشروع إنجاز إقامة جامعية بقدرة إستعاب 11 ألف سرير بسيدي عبد الله، ومشروع إنجاز 4 ألاف مقعد بيداغوجي.

وتم خلال هذه الزيارة معاينة وتيرة إنجاز الأشغال، نوعيتها ونسب تقدمها، وتفقد كافة المرافق والخدمات.

من جهته أكد الوالي على ضرورة الحرص على استلام كافة المشاريع في آجالها التعاقدية مع ضمان النوعية في الإنجاز وإحترام المعايير الدولية.

ودعا صيودة إلى ضمان ربط كافة المرافق بشبكات المياه، الكهرباء والغاز مع توفير جل التجهيزات والتركيبات الضرورية.

وألزم الوالي بضرورة إستخدام الطاقة المتجددة “الطاقة الشمسية” على مستوى مشروع القطب الجامعي لسيدي عبد الله.