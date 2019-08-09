 صيودة :لامنح للصفقات بالتراضي تحت غطاء الاستعجالي

أمر والي و لاية الجزائر العاصمة عبد الخالق صيودةبضرورة إحترام القوانين و الإجراءات، في كل المشاريع على مستوى الولاية

وأكد المسؤول الأول عن العاصمة خلال إجتماع له مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية بحر الأسبوع المنصرم على ضرورة التقيد بكل الاجراءات القانونية في منح الصفقات.

وحسب المعلومات التي تحوزها النهار اونلاين عن مصادر حضرت الاجتماع فقد أكد الوالي على ضرورة اعتماد المناقصات لمنح كل المشاريع ووفق منحها بالتراضي.

كما رفض الوالي الترخيص لبعض رؤساء المجالس الشعبية البلدية منح الصفقات بالتراضي تحت غطاء طابع الاستعجالي لهذه المشاريع، داعيا إلى ضرورة إحترام كل الاجراءات القانونية مستقبلا.