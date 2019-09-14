صيودة لـ”النّهار”: تسليم ملفات السكن LPA نهاية سبتمبر الجاري

قال: إن ملفات طالبي هذه الصيغة من السكن ستكون مرقمة..

أعلن والي العاصمة، عبد الخالق صيودة، بأن فتح عملية إيداع ملفات طالبي مساكن الترقوي المدعم ستنطلق مع نهاية شهر سبتمبر الجاري كأقصى تقدير.

وذلك على مستوى كامل بلديات العاصمة، مؤكدا أن التسجيلات في هذه الصيغة لن تكون إلكترونية بل بطريقة جديدة من خلال رقمنة ملفات طالبي مساكن هذه الصيغة.

وكشف المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، عبد الخالق صيودة في تصريح خص به «النهار»، أمس،

على هامش الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة المنظمة، عن عملية التسجيلات التي ستنطلق مع نهاية شهر

سبتمبر الجاري، بعد أن تم توجيه تعليمات لرؤساء البلديات بالعاصمة عن طريق الولاة المنتدبين من أجل فتح

سجلات مرقمة ومؤشرة لتسجيل كل ملفات طالبي مساكن الترقوي المدعم، وذلك بهدف رقمنة الطلبات وضبط

قوائم المستفيدين من هذه الصيغة، وكذا لمعرفة عدد الطلبات على هذه الصيغة من أجل الرفع من «كوطة» مساكن الترقوي المدعم.

وأكد والي العاصمة لـ«النهار»، أن توزيع المشاريع والحصص السكنية على البلديات حسب تعداد سكانها.

كما أن المشاريع السكنية والمقدرة بـ 7 آلاف وحدة سكنية ستنجز على مستوى الأراضي المسترجعة من عملية الترحيل.

والتي باشرتها الولاية منذ 2014، كما تم منح المشاريع لدواوين الترقية العقارية بالعاصمة، والتي بدورها ستباشر الأشغال لبناء هذه المساكن.

وقال صيودة إن عملية الترحيل بالعاصمة متواصلة إلى غاية إتمام 15 ألف وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي التساهمي،.

كما أكد أن كل العائلات المحصية خلال عملية الترحيل ستستفيد من مساكن «سوسيال»، وفق البرنامج المسطر بهدف القضاء على البيوت الهشة والقصديرية والأكواخ.