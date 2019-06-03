صيودة: مباشرة المشاريع الهيكلية ذات الأولوية بالبلديات الفقيرة

عقد والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة إجتماعا خاصا بتسجيل مشاريع هيكلية ضمن المخطط البلدي للتنمية وكذا ميزانية الولاية.

حيث خصص للمشاريع الجديدة المقترحة من قبل الولاة المنتدبون، وذلك في إطار المخططات البلدية للتنمية وكذا ميزانية الولاية.

في حين المشاريع المسجلة ضمن المخطط البلدي للتنمية تم تسجيل عدة مشاريع هيكلية ذات الأولوية بالبلديات التي تعاني عجزا بميزانيتها.

على غرار بلدية واد قريش، بوروبة، المقرية، عين طاية، سيدي موسى، السويدانية، المدنية، بولوغين، باش جراح، الهراوة، الحمامات وباب الوادي.

وتنوعت هذه البرامج بين تهيئة المدارس الإبتدائية وتوفير التدفئة على مستواها، إعادة تهيئة الطرق والأرصفة، صيانة شبكة الصرف الصحي وتهيئة الأحياء السكنية.

أما المشاريع المسجلة ضمن ميزانية الولايةفقد تم التطرق إلى ثلاثة قطاعات رئيسية الشباب والرياضة، الموارد المائية والأشغال العمومية.

قطاع الشباب والرياضة، حيث خصص 1.06 مليار دينار لتهيئة الملاعب الجوارية ذات العشب الإصطناعي.

وتعميم فضاءات اللعب على مستوى كافة بلديات الولاية.

أما قطاع الموارد المائية سيتم إعادة تهيئة شبكات المياه والصرف الصحي على مستوى بلديات أولاد الشبل، السحاولة، سيدي موسى، أولاد الشبل ودرارية.

في حين قطاع الأشغال العمومية حيث سجل مشاريع عدّة تمثلت في الطرق الحضرية والبلدية، أشغال الإنارة العمومية.

عبر عديد البلديات، لاسيما براقي، بئر مراد رايس الدويرة، زرالدة وباش جراح وهذا بتكلفة إجمالية قدرت بـ 90 مليار دينار.

بينما قطاع الغابات تم تسجيل أربعة مشاريع تخص تهيئة غابات كل من بلديات بني مسوس، جسر قسنطينة، واد قريش، وأولاد فايت.

مع توفير مساحات لعب على مستواهم، وقد خصص لهذا الجانب 2.25 مليار دينار.