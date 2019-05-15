صيودة: “مستعد لتقديم كامل الدعم للحفاظ على التراث التاريخي المرتبط بالثورة التحريرية”

إجتمع والي العاصمة عبد الخالق صيودة بوفد من الأمانة الولائية للمجاهدين والأمين الولائي للمنظمة سعيدي أحمد مرفوقا ببعض المجاهدين .

ولقد تحادث المجتمعون حول مختلف الانشغالات ذات الصلة بالأسرة الثورية،

وأكد الوالي أنه مستعد لتقديم كامل الدعم للحفاظ على التراث التاريخي المرتبط بالثورة التحريرية.

وللمكتب الولائي للمنطمة الولائية للمجاهدين بالعاصمة الذي يسهر على تجسيد ذلك.

كما أكد أن مصالح ولاية الجزائر تولي العناية التامة لعمليات ترميم مقابر الشهداء والمعالم التاريخية التي تعتبر همزة وصل بين الأجيال وتوثق للتضحيات الجسام التي قدمها أسلافنا.