صيودة يقرر منع الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية والولائم و الاعراس بمعسكر

أصدر والي معسكر عبد الخالق صيودة اليوم قرارين تنفيذيين ، يتضمنان حظر التجمعات و الولائم و أسواق الماشية.

و جاء قرار والي معسكر من أجل تعزيز إجراءات الحجر الصحي و الرفع من درجة التأهب لمواجهة فيروس كوفيد 19، المتفشي بتراب ولاية معسكر بشكل مقلق ،حيث تضمن القرار رقم 1974و القرار 1975 الحظر التام لمختلف التجمعات العائلية لاسيما تنظيم الاعراس و الجنائز و التجمعات المستقطبة للمواطنين.

وشمل القرار غلق جميع الأسواق و الأسواق الأسبوعية و المراكز التجارية إضافة إلى أسواق الماشية على مستوى تراب الولاية ، في وقت عملت السلطات الولائية على إيفاد لجنة تفتيش لمستشفى يسعد خالد المرجعي لعلاج كوفيد 19 ، من أجل تقصي الحقائق حول الوضع هناك بعد تسجيل عدة شكاوي و احتجاجات للمرضى و الطاقم العامل بالمستشفى.