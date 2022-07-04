صيود يتأهل إلى نهائي 100 متر فراشة

تمكن السباح الجزائري جواد صيود، اليوم الإثنين، من التأهل إلى الدور النهائي للألعاب المتوسطية، لسباق 200 متر فراشة.

وتمكن جواد صيود، من ضمان مشاركته في الدور النهائي لهذا الاختصاص، والمقرر خوضه أمسية اليوم انطلاقا من الساعة السادسة.

كما سيكون السباح الجزائري، أمام فرصة الظفر بميدالية جديدة ضمن ألعاب البحر المتوسط، في اختصاص 200 متر فراشة.

يذكر أن جواد صيود، أحرز أمس الأحد، الميدالية الذهبية، في سباق 200 متر أربع سباحات متنوعة.