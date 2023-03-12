صيود يتوج بالذهب في ملتقى مرسيليا المفتوح للسباحة

توج السباح الجزائري، جواد صيود، بميدالية ذهبية، في ملتقى مارسيليا المفتوح للسباحة، الذي انطلق أمس ويختتم اليوم الأحد.

وجاء تتويج صيود، أمس السبت، في سباق الـ 200 متر متنوع، متفوقا على سباحين عالميين، في مقدمتهم بطل أوروبا السويسري، جيريمي ديسبلانشيس.

يذكر أن السباح الجزائري، قطع مسافة الـ 200 متر، في توقيت قدره دقيقتين، فيما حل السويسري في الوصافة بتوقيت 2:01:38، بينما جاء الفرنسي ميوين توماك، ثالثا بتوقيت 2:02:38.