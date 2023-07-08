صيود يتوج بالذهب وأمال مليح تحقق رقما قياسيا جديدا

أحرز البطل الجزائري جواد صيود ميدالية ذهبية جديدة اليوم بعد الفوز بسباق 50 متر سباحة فراشة.

وحقّق جواد صيود توقيت قدره 24 ثل و04 ج ضمن الألعاب العربية التي تجري فعالياتها بالجزائر.

كما حصلت البطلة الجزائرية أمال مليح بالذهب كذلك، عقب الفوز بسباق 50 متر سباحة على الظهر.

وأحرزت أمال مليح توقيت قدره 29 ثا و28 ج وهو رقم قياسي جديد للألعاب العربية.

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