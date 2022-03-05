صيود يتوج بالذهب ويقتطع تأشيرة مونديال اليابان 2022 للسباحة

نجح السباح الجزائري جواد صيود، في افتكاك الميدالية الذهبية لملتقى مارسيليا الدولي، واقتتطاع تأشيرة مونديال اليابان 2022.

وحلّ صيود، في المركز الأول لسباق 200 متر أربع سباحات، بتحقيقه توقيت (1د،58 ثا،51 ج)، ليتوج بالميدالية الذهبية.

كما نجح السباح الجزائري، في تحسين الرقم القياسي الوطني، بأزيد من ثانية و20ج، والذي كان بحوزته.

ووبهذا الانجاز، افتك السباح الجزائري، جواد صيود 22 عاما، تأشيرة التأهل لمونديال اليابان 2022 للسباحة.