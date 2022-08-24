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الرياضة

صيود يتوج بلقب افضل سباح في بطولة إفريقيا

بقلم عزيز طالبي
صيود يتوج بلقب افضل سباح في بطولة إفريقيا
صيود
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توّج البطل الجزائري جواد صيود رسميا أفضل سباح في الدورة 15 لبطولة إفريقيا للسباحة بتحقيقه 7 ميداليات كاملة ذهبية. وأربعة فضية.
وتوّج صيود حسب الإتحاد الجزائري للسباحة في صنف فردي، 200 متر فراشة و 100 متر على الصدر، إلى جانب 200 متر على الصدر. و 400 متر متنوع.
كما توّج في صنف 200 متر أربع أنواع و 50 متر على الصدر و 100 متر فراشة.
كما نال صيود الذهب في التتويجات بالتناوب في 100 متر أربع أنواع و 4 مرات 100 متر حرة، إلى جانب 4 مرات 100 متر متنوع مختلط. و 4 مرات 100 متر حرة مختلط.

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