صيود يجدد عهده مع التتويج بالذهب في السباحة

جدّد البطل الجزائري جواد صيود عهده مع الميدالية الذهبية عندما فاز بها اليوم الأحد ضمن مسافة 400 متر سباحة متنوعة.

ويأتي التتويج من قبل البطل الجزائري في منافسة الألعاب العربية الجارية وقائعها بالجزائر.

وكان جواد صواد قد توج قد توج في المسابقة السابقة بالميدالية الذهبية في سباق 50 متر سباحة فراشة.

و من المنتظر، أن يكون صيود احد أكثر المتوجين بالذهب من الطرف الجزائري، مثلما فاز بعدد كبير منها في المسابقات السابقة.

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