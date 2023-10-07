صيود يحتل المرتبة الـ 6 في بطولة العالم للسباحة بألمانيا

أنهى السباح الجزائري جواد صيود نهائي سباق 200 متر في كأس العالم للسباحة في العاصمة الألمانية برلين في مرتبة غير مشرفة.

وقالت اللجنة الرياضية و الأولمبية الجزائرية عبر الصفحة الرسمية لها ، على الفايسبوك، اليوم السبت، ان جواد صيود في المرتبة السادسة بتوقيت 02:00:45.

وبدأ صيود المنافسة جيّدا، وبتوقيت جيد في بدية الموسم مع العلم أن جواد تواجد في المركز الثاني لغاية أخر 25 متر، قبل أن يتراجع بسبب نقص المنافسة.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti